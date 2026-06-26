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Gündem
AA 26.06.2026 18:50

Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilerimiz emniyetle çıkış yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ettiklerini belirterek, "26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilerimiz emniyetle çıkış yaptı

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ettiklerini bildiren Uraloğlu, "İlgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak, bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti.

Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelinin bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemimiz yoktur. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz."

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Abdulkadir Uraloğlu Basra Körfezi Gemi Hürmüz Boğazı
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