Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 38 bin kilometrenin üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde (KGM) gerçekleştirilen Bölge Müdürleri Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol" belgeseline dikkati çekti.

2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını bugün 30 bin 51 kilometreye taşımanın gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yüreklerinde hissettiklerini belirten Uraloğlu, bu yılki toplantının, 30 bin kilometre sınırını aşmanın gururuyla daha anlamlı, özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Uraloğlu, yolun bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel medeniyet araçlarından biri olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir" vizyonuyla denizleri, dağları, ovaları aşarak, vatana ve millete kar-kış demeden hizmet sunmayı kendilerine görev edindiklerini dile getirdi.

Kara yollarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, ülkenin dört bir yanını yollarla, köprülerle, viyadüklerle, tünellerle donatarak Türkiye'nin her bölgesini erişilebilir hale getirdiklerini bildirdi.

Uraloğlu, bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu artırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Trafik kazalarındaki ölüm oranlarında büyük düşüş sağladık. 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden insanımızın sayısını yüzde 81 azalttık. 6,55 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik. Yollarımızda seyreden araçların çevreye olan olumsuz etkilerini en az seviyeye indirdik."

"Bölünmüş yollar her iki dakikadan birini tasarruf ettiriyor"

Uraloğlu, 2002'de ülkedeki toplam araç sayısının yaklaşık 8,5 milyon, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometre iken şehirler arasındaki ortalama hızın saatte 40 kilometre olduğu bilgisini verdi.

Yeni yol yatırımlarıyla bugün ülkedeki araç sayısının 34 milyona yaklaşmasına rağmen ortalama seyahat hızının yaklaşık 90 kilometreye çıktığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu, bölünmüş yollarımızın her iki dakikadan birini tasarruf ettirdiği anlamına geliyor. Bölünmüş yollarımıza yaptığımız yatırım yalnızca bugünü değil, her yılı kazanca dönüştüren güçlü bir değer ve altyapı yatırımı olmuştur. Zaman ve akaryakıttan sağlanan tasarruf her yıl toplamda 405 milyar liralık bir ekonomik fayda olarak ülkemize geri dönüyor. Bu her yıl kullandığımız ödeneğin çok üzerinde bir rakam. Yeni hedeflerimiz doğrultusunda bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine, otoyol ağımızı ise ilk etapta 4 bin 330 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz."

Uraloğlu, turizmden tarıma, üretimden ticarete kadar ekonominin her alanında katma değer oluşturduklarını, ülkeyi uluslararası ulaşımda tercih edilen güçlü bir merkez haline getirdiklerini anlattı.

Vatanın dört bir yanını kapsayan modern, güvenli ve kesintisiz bir kara yolu ağı kurduklarını belirten Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile Asya-Avrupa geçişlerini birkaç dakikaya indirdik. Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz bağlantı sağlayan mega projeleri hizmete sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan projelerle hedeflerine büyük oranda ulaştıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Artık insanımız sevdiklerine daha kısa sürede ulaşırken üretimden ticarete, turizmden lojistiğe kadar tüm sektörler daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha rekabetçi bir şekilde faaliyet gösteriyor." dedi.

"Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemler Test ve Uygulaması'nı hayata geçirdik"

Uraloğlu, geleceğin ulaşım sistemlerinde entegrasyonu merkeze koyup Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak politikaları akıllı ulaşım sistemleriyle donatan yeni bir ulaşım çağı başlattıklarına işaret ederek, "Geçtiğimiz haftalarda Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik koridorda 'Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulaması'nı hayata geçirdik. Bu uygulamadan sonraki hamleyi de Ankara Çevre Otoyolu'nda daha gelişmiş düzeyde atacağız." diye konuştu.

Yol güvenliğinin geleceği, iklim değişikliğini, sürdürülebilir ulaşım ve yeni hareketlilik trendlerini yakından takip ederek uygulanabilir ölçüde hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, "Ancak bu vizyonu daha da güçlendirmek için Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Üç Deniz Girişimi gibi uluslararası stratejik projeleri de kararlılıkla ilerletiyoruz. Kara yolları ile farklı ulaşım modlarını entegre ederek, üretim, pazar ve tüketim noktaları arasındaki erişimi hızlandıracak, lojistik imkanlarımızı çeşitlendirerek ülkemizi küresel ölçekte daha etkin ve rekabetçi bir konuma taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hem uluslararası diplomasideki yapıcı duruşu ve kriz çözme kabiliyetiyle "jeostratejik bir güven adası" olarak hem de sahip olduğu modern altyapısı, coğrafi avantajı ve çok modlu lojistik kapasitesiyle doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarının vazgeçilmez merkezi haline geldiğini anlattı.

"Türkiye'yi 21. yüzyılın lojistik süper gücü haline getireceğiz"

Bu stratejik vizyonu ve son gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, kara yolları teşkilatıyla Türkiye'yi 21. yüzyılın lojistik süper gücü haline getireceklerini vurgulayan Uraloğlu, doğudan batıya kuzeyden güneye halkın ihtiyaç hissettiği her yerde yol, tünel, köprü ve viyadükler inşa etmeye, bölünmüş yollarla standartları yükseltmeye, otoyollarla kara yolu ağını güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Uraloğlu, yeni yatırımları planlarken mevcut altyapıyı güçlendirecek ve tamamlayıcı nitelikte olmasına da dikkat edeceklerini belirterek, çalışmalarda kaliteden hiçbir şartta taviz vermeyeceklerini söyledi.

Kalitesiz yapılan işin en pahalı iş olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Aynı işi ikinci defa yapmak hem zamana hem de bütçeye büyük yük getirir. 2026 yılı çalışmalarımızın tamamının, belirlenen bütçe ve program doğrultusunda zamanında yapılmasını takip edeceğiz. Sizlerin motivasyonunu ve çalışma azmini yüksek tutmak için maddi ve manevi her türlü desteğimizle daima yanınızdayız. Bu toplantıda mevcut durumumuzu değerlendirecek, yeni fikirler ortaya koyacak ve önümüzdeki dönemin stratejik yol haritasını birlikte belirleyeceğiz. Her biriniz, bölgenize döndüğünüzde güncellenmiş hedeflerle görevinizi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Milletimize hizmet uğruna verdiğimiz her emek, hiçbir unvanla ölçülemeyecek kadar değerlidir."

"AUS'a yönelik yatırımları kararlılıkla hayata geçireceğiz"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de 68 bin 500 kilometreye çıkan kara yollarında asıl değişimin nitelikte olduğunu söyledi.

Yol ağına ilişkin bilgi veren Gülşen, gelecek dönemde AUS'a yönelik yatırımları kararlılıkla hayata geçireceklerini ve teknolojiyi etkin kullanan, veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendireceklerini ifade etti.

Gülşen, vatandaşlara daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım deneyimi sunan yapıyı hep birlikte inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.