Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun 2,5 saate inecek

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin, Delice-Çorum etabının temeli atıldı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu proje ile Ankara-Samsun arası 2 buçuk saate ineceğini ifade etti.

Uraloğlu, projenin detaylarını da paylaşarak şunları kaydetti:

"Yılda 12 milyıon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak"

"200 km hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında, Çorum-Ankara arası sadece 1 saat 15 dakikaya inmiş olacak. Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz’in dalgalarını Akdeniz’in limanlarına inşallah ulaştırmış olacağız. Samsun limanı ile mersin limanı’nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden yük trafiğini hafifletecek, Türkiye’yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline de getirecektir inşallah. İnşallah 2029 yılı içerisinde bu projeyi bitirerek hizmete almış olacağız".

