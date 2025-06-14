Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.06.2025 12:15

Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun 2,5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Samsun 2,5 saate inecek" dedi.

Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun 2,5 saate inecek

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin, Delice-Çorum etabının temeli atıldı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu proje ile Ankara-Samsun arası 2 buçuk saate ineceğini ifade etti.

Uraloğlu, projenin detaylarını da paylaşarak şunları kaydetti:

"Yılda 12 milyıon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak"

"200 km hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında, Çorum-Ankara arası sadece 1 saat 15 dakikaya inmiş olacak.  Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz’in dalgalarını Akdeniz’in limanlarına inşallah ulaştırmış olacağız. Samsun limanı ile mersin limanı’nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden yük trafiğini hafifletecek, Türkiye’yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline de getirecektir inşallah. İnşallah 2029 yılı içerisinde bu projeyi bitirerek hizmete almış olacağız".
 

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Ankara Hızlı Tren Samsun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, KKTC'ye türlü desteği sunmaya devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Rusya, insansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi deneyecek
13:23
İran hava sahası ikinci bir duyuruya kadar uçuşa kapalı olacak
13:11
Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında ölenlerin sayısı 270'e yükseldi
12:58
AKINCI'dan ÇAKIR füzesiyle tam isabetli otonom atış
12:56
İran devlet televizyonu: Bir binada 20'si çocuk 60 kişi hayatını kaybetti
12:53
İran: İsrail saldırısı, ABD’yle nükleer müzakereleri anlamsız hale getirdi
İran’ın İsrail'e yönelik füze saldırılarında Ramat Gan bölgesindeki binalarda ağır hasar oluştu
İran’ın İsrail'e yönelik füze saldırılarında Ramat Gan bölgesindeki binalarda ağır hasar oluştu
FOTO FOKUS
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ