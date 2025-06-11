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TRT Haber 11.06.2025 10:56

Bakan Tunç'tan Zeyrek’in ölümüne ilişkin açıklama: Soruşturma kapsamlı bir şekilde sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin, elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun detaylarını paylaştı.

Bakan Tunç'tan Zeyrek’in ölümüne ilişkin açıklama: Soruşturma kapsamlı bir şekilde sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeyrek'in elektrik akımına kapılması sonucu vefat etmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Tunç, 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu, 2 kişinin gözaltına alındığını anımsattı.

Tunç, olayla ilgili bilirkişi heyetince hazırlanan raporda yer alan tespitleri şu şekilde sıraladı:

"Elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir. Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir."

Bakan Tunç, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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