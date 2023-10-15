Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.10.2023 15:23

Bakan Tunç'tan Gazze için harekete geçme çağrısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de yüzlerce çocuğun katline ve binlercesinin yaralanmasına neden olanlar ile buna seyirci kalanların, bu insanlık suçunun ortağı olduğunu belirterek, "İnsan hakları kuruluşları gecikmeksizin harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç'tan Gazze için harekete geçme çağrısı
[Fotograf: AFP]

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası insani hukuk kurallarını dünyanın gözü önünde ihlal eden İsrail'in, çocukların ve sivillerin üzerine bomba yağdırarak, savaş suçu işlediğini vurguladı.

Tunç, açıklamasında şu görüşleri paylaştı:

"Bombardıman altında bulunan Gazze'de, yüzlerce çocuğun katline ve binlercesinin yaralanmasına neden olanlar ve buna seyirci kalanlar, bu insanlık suçunun ortağıdırlar. Silahlı çatışmalarda, sivil halkın korunmasına ilişkin uluslararası insani hukuk kuralları ihlal edilirken, başta BM, AB, İİT, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, insan hakları kuruluşları gecikmeksizin harekete geçmelidir."

ETİKETLER
Yılmaz Tunç Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
Kimlik fotoğrafının bulunduğu mesaja inandı, 750 bin lira dolandırıldı
15:57
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü
15:34
İsrail Savunma Bakanı Gallant, ülkeyi ziyaret eden Amerikalı senatörlerle görüştü
15:50
Bakan Kacır: Çabamız, bir an evvel Filistin'de, Gazze'de acının son bulması
15:28
Bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı
15:32
Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sonrası yollar göle döndü
Hatay'da sağanak sonrası yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ