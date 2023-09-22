Parçalı Bulutlu 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.09.2023 13:58

Bakan Tunç'tan Diyarbakır annelerine ziyaret

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eşi Fatma Tunç ile çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve partinin il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Bakan Tunç'tan Diyarbakır annelerine ziyaret
[Fotograf: AA]

Evlat nöbeti tutan aileler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve eşi FAtma Tunç'u, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Tunç çifti, tek tek görüştükleri ailelere gül verdi.

Bakan Tunç'a evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ailelerle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, medeniyetlere beşiklik yapmış, bölge ve ülkenin en önemli tarihi kent, peygamberler, evliyalar, sahabeler diyarı Diyarbakır'da bulunduklarını söyledi.

Bakan Tunç'tan Diyarbakır annelerine ziyaret

Valilik ziyaretinde ildeki yatırımlarla ilgili değerlendirmeleri yaptıktan sonra ilk programa Diyarbakır annelerini ziyaretle başladıklarını kaydeden Tunç, annelerle selamlaştıklarını ve sohbet ettiklerini belirtti.

Diyarbakır annelerinin dünyaya, "Terörü reddediyoruz. İnsan hakları mücadelesi veriyoruz. Yaşam hakkını savunuyoruz. Terörü, şiddeti reddediyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz." mesajı verdiğini aktaran Tunç, annelerin bu mücadeleye büyük bir fedakarlıkla, büyük bir cesaretle devam ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç'tan Diyarbakır annelerine ziyaret

Ailelerin kararlı bir şekilde ve taviz vermeden kar, kış, salgın, deprem demeden bu mücadeleye devam ettiğini ifade eden Tunç, annelerin bu kararlılığının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti;

Takdire şayan, onlara müteşekkiriz. Özellikle terörün belinin kırılması noktasında annelerin bu cesur ve yürekli duruşları bölgede büyük bir moral kaynağı oldu. Bu nöbete 366 aile, anne katıldı. Bugüne kadar da 46 aile, anne evladına kavuştu. Temennimiz diğer annelerimizin de evlatlarına bir an önce kavuşmaları ve ülkemizin terörden arınmış huzurlu bir geleceğe inşallah Türkiye Yüzyılı'na adım atmamız. Bu noktada onların bu cesur, fedakarca duruşuna çok teşekkür ediyoruz.

Bakan Tunç'tan Diyarbakır annelerine ziyaret

"Diyarbakır annelerimizin bu mücadelesine destek olmaya her daim devam edeceğiz"

Türkiye'de özellikle önümüzdeki süreçte bugüne kadar olduğu gibi demokrasimizin standartlarını hayal dahi edilemeyecek şekilde yükselttik. Adaletin tesisi, adalete güven noktasında insan haklarının önündeki engellerin birer birer kaldırılması ve özgürlükler noktasında çok önemli mesafeler aldık. Bundan sonra da inşallah bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Huzurlu bir geleceğe milletçe kavuşabilmemiz anlamında Diyarbakır annelerimizin bu mücadelesine destek olmaya her daim devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Sizlere şükran borçluyuz. Hep beraber terörün kökünü kazıyıncaya, evlatlarınız kurtuluncaya kadar bu, inşallah devam edecek. İnşallah hep beraber ülkemizi, Diyarbakır'ımızı, diğer illerimizi, bütün Türkiye'yi milletçe, kardeşçe huzurlu bir geleceği Türkiye Yüzyılı'nda hep beraber inşa edeceğiz. Bu cesur duruşunuzdan dolayı sizi yürekten kutluyor, annelerin ellerinden öpüyoruz.

Ziyarete, Vali Ali İhsan Su ile eşi Zeliha Su, Bakan yardımcıları Ramazan Can ve Hasan Yılmaz, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da katıldı. 

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Diyarbakır Evlat Nöbeti Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
'Gelişmiş' ülkelerin iklim krizi: Verilen sözler tutulmadı
15:19
Akşener: Blöf yapmıyoruz, kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz
15:14
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor
14:43
Anne ve bebeği, nefes kesen organ nakli operasyonuyla 'hayat' buldu
14:22
Tır devrildi, 25 ton enerji içeceği yola saçıldı
14:47
3 yaşındaki çocuk böbrek nakliyle hayata tutundu
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor
FOTO FOKUS
3 yaşındaki çocuğa böbrek nakli yapıldı
3 yaşındaki çocuğa böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ