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22.09.2023 11:51
, 22.09.2023 11:55
SON GÜNCELLEME
22.09.2023 11:55
Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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