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TRT Haber 22.09.2023 11:51

Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

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