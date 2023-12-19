Bakan Tunç: Vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyacağız

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu’ndan ek rapor bekliyoruz. İnanıyorum ki iddianame süreci hızlıca tamamlanacaktır.

Bu konu çok speküle edilmeye devam ediyor. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim vatandaşımızın hakkı hukuku onu korumak çok önemli bizim için. Onun için bu konuya başında beri duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın hakkını hukukunu takip edeceğiz ve koruyacağız.

Merkez Bankası Başkanı’nın yüksek kira yorumu

Kirayla ilgili borçlar Kanununa eklenen geçici madde ile yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Arabuluculuk sistemi başarıyla sürdüğünü görüyoruz. Kira davalarında 76 bin arabulucu başvurusu yapıldı. 33 bini uzlaşma sağlandı. Arabuluculuk sistemi kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağlıyor.