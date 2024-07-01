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Gündem
01.07.2024 21:47

Bakan Tunç: Provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili soruşturmalar sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç: Provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili soruşturmalar sürüyor

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.

Çocuk ve ailesinin ise devlet koruması altında olduğunu belirten Tunç, Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletin birliğini ve ülkenin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmaların sürdürüldüğünü, gözaltı kararlarının verildiğini aktardı.

"Nefret dili kullananlar amacına ulaşamayacak"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Türk bayrağına yönelik saldırılarla ilgili resen soruşturma başlatıldı"

Bakan Tunç, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

"Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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Kayseri Yılmaz Tunç
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