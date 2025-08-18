Bakan Tunç: Çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Tunç, 4 şüphelinin Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığı bilgisini verdi.

Bakan Tunç, hayatını kaybeden Hakan Çakır'ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir" dedi.

Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi, çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi, çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir.

Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır. Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız."

Üzerinde hassasiyetle durdukları düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Tunç "Taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz" dedi.