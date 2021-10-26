Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, Soylu'nun, Akarca ve Yener'i ayrı ayrı ziyaret ettiği belirtildi.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Sayıştay Başkanı seçilen Sn. Metin Yener’e, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu pic.twitter.com/FoGAkYRGY6 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 26, 2021