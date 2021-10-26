Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, YÖK Başkanı ile BBP Genel Başkanını kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ayrı ayrı kabul etti.
TBMM'deki kabuller, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
Şentop'un Galatasaray heyetini kabulü ise başka bir tarihe ertelendi.
Etiketler: BBP Mustafa Şentop YÖK
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