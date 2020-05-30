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Bakan Soylu: Şehit Arslan'ın kanı yerde bırakılmayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın eşini arayarak başsağlığı diledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın eşi Gözde Arslan ile görüşmesinde taziyelerini iletti.
Soylu, olayın faillerinin yakalanması için operasyon başlatıldığını ve şehit Arslan'ın kanının yerde bırakılmayacağını söyledi.
Bir kız çocuk babası Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da defnedilecek.
Polis memuru Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında durumundan şüphelenilen 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak amacıyla ekibiyle yaklaştığı esnada tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
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