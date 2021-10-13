Bakan Soylu, "Bu uzak duracağımız bir mesele değil. Böyle bir siyasi cinayet bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere bir istihbarati var mı? MİT'e sorduk öyle bir bilgi yok. Peki siz bu bilgiyi nereden aldınız?" diye sordu.

Soylu, iddiayı gündeme getirenlerin FETÖ taktiğine başvurduğunu dile getirerek, "Terör örgütleri ile bir eliniz bağınız var veya yabancı servislerle bağınız var veya görüştünüz. Veya büyükelçiler kafanızı karıştırdı... Bu FETÖ taktiğidir onlarla çok kolkola girerseniz onların hamileliğini kabul ederseniz geleceğiniz durumda budur. Siyasi hırsınıza bu milleti kurban etmeyin" dedi.

Savcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu gündeme getirdi

İddiaları ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dile getirmişti: "Siyasi cinayetler kaygım var..."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da bir gazetede yer alan röportajında "siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim da aldığımız duyumlar var" dedi.

İletişim Başkanı Altun tepki göstermişti

Tartışmalara İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki göstermişti. Altun, "siyasi cinayet" iddialarını ortaya atanların, ülkede "korku iklimi oluşturmaya çalıştığını" savunarak, iddia sahiplerini ellerindeki belgeleri savcılığa iletmeye davet etti:

"Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır."