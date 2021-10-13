Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeşil reçeteli ilaçlarla uyuşturucu yapanlara operasyon: 26 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de yeşil reçeteyle satılması gereken ilaçları uyuşturucu yapımında kullanan suç örgütü çökertildi. Aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeşil reçeteyle satılması gereken ilaçları uyuşturucu yapımında kullanan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan çok miktarda ilaç ile sahte evrakla düzenlendiği belirlenen yüzlerce yeşil reçete ele geçirildi.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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