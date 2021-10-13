İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeşil reçeteyle satılması gereken ilaçları uyuşturucu yapımında kullanan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan çok miktarda ilaç ile sahte evrakla düzenlendiği belirlenen yüzlerce yeşil reçete ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.