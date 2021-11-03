Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Keita'yı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Diene Keita'yı kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kabulü öncesinde BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Diene Keita'ya Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdirerek bilgi verdi.
Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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