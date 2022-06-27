İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Batı Karadeniz Bölgesi'nde devam eden yağışlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki yağışların sabahki şiddetini kaybettiğini söyleyen Bakan Soylu, şu sözleri kullandı:

"Sel riski ve taşkın riski devam ediyor. Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor. Bakan Yrd. İsmail Bey ve AFAD Bşk. Yunus Bey sahada koordinasyondalar. 950 iş makinası, hava ve kara arama kurtarma aracı. 4 bin 684 personelle çalışmalar devam ediyor. Hemşehrilerimizden ricamız, lütfen uyarıları dikkate alalım. Şu an itibarıyla Kastamonu Bozkurt'ta güneş açtı. Zonguldak ve Bartın'da yağış devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."