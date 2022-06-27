103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.

Gelecek duruşmada Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.

Duruşma 19 Eylül'e ertelendi.

