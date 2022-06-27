Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Montrö bildirisi davasında sanıkların adli kontrol kararı kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Darbe imalı Montrö bildirisine imza atan 103 emekli amiralin yargılandığı davaya Ankara'da devam edildi. Sanıkların adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verildi.
103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.
Gelecek duruşmada Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.
Duruşma 19 Eylül'e ertelendi.
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