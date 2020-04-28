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Bakan Soylu: Afrin'deki saldırı terör örgütünün yanına kalmayacaktır
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'deki terör saldırısının, hain terör örgütü PKK/YPG'nin yanına kalmayacağını söyledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.
Etiketler: süleyman soylu afin terör saldırısıSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 20:11
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