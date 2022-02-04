Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, 81 ilin valisiyle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiler toplantısına katıldı.
Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 81 ilin valisiyle yapılan toplantı, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.
Toplantıya bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de katıldı.
Etiketler: Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı
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