İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, ayrıca yaptığı açıklamada, "2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu ile telefon görüşmesine ilişkin, "Aramalar var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş, 29 keresini karşı taraf aradı, 11’ine ben geri döndüm. 20’sinde görüşüldü. 3 tanesi de insani taziye telefonu. İki kere de karşılıklı görüşüldü" dedi.