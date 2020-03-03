Haber Giriş:
Bakan Soylu: 130 bin 469 göçmen Yunanistan’a geçti
İçişleri Bakanı Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 130 bin 469 oldu" dedi.
27 Şubat'ta İdlib'de rejimin düzenlediği alçak saldırı sonrası Türkiye, Avrupa kapısını açmıştı.
Yüzbinlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya gitmek için sınıra akın etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.
Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 3, 2020
Etiketler: Yunanistan son dakika göçmenSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 09:54
Sıradaki Haber
Meclis, İdlib için kapalı oturumda toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz