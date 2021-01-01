Bakan Soylu, Van'ın İpekyolu ilçesinde bağlı Karşıyala Mahallesi'nde kolu kırılan 15 yaşındaki Recep Esenboğa için 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen çağrıyı yanıtladı.

Kendisini tanıtıp, geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, aileden hastanın bilgilerini ve adresini alıp, ekipleri bölgeye yönlendirdi.

“Sağlık çalışanlarımızın mücadelesi unutulmayacak”

Komuta merkezindeki ana telsizden sağlık çalışanlarına seslenen Bakan Soylu, "Şükranlarımızı sunmak için arkadaşlarımızla beraber sizi arayalım dedik. Gayretiniz, samimiyetiniz, millete dokunuşunuz inanınız ki, hepimize moral vermektedir. İnşallah 2021 yılında bu musibetten hep birlikte kurtulacağız. Ama bilesiniz ki sağlık çalışanlarımızın bu gayret ve samimiyetini aziz milletimiz de gelecek nesillerimiz de hiçbir zaman unutmayacaktır. Hem dualarımız, hem de iyi dileklerimiz sizinle" dedi.

Sağlık çalışanları da Bakan Soylu'ya telsizden sırasıyla teşekkür etti.

