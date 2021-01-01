Milli Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ölümsüz eser. Türk Milleti'nin istiklal ve bağımsızlığının destanı. 2021 yılı Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine adadığı "İstiklal Marşı Yılı" olacak.

İstiklal Marşı'nın yazılışının yüzüncü yılında tüm kamu kurum ve kuruluşlarda etkinlikler düzenlenecek.

Ortak önergeyle yasal düzenleme yapıldı

Bu anlamlı karar, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı olan 2021 yılı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alındı. Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle yasal düzenleme yapıldı.

İstiklal Marşı bundan tam yüz yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından Ankara'da bulunan Taceddin Dergahı'nda yazıldı. Mehmet Akif Ersoy her bir mısrasında vatan ve bayrak aşkı bulunan İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan etti.

İstiklal Marşı ilk kez tarihler 1 Mart 1921'i gösterdiğinde Meclis Genel Kurulu'nda Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu.

Haber: Mustafa Seçen