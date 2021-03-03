Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından paylaşım yaparak, çocuklara "kuzularım" diye hitap ederek yeni bir mesaj verdi.

Sırada tek başına ödev yapan bir öğrencinin fotoğrafını paylaşan Bakan Selçuk, "Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor. İnşallah, o günleri de göreceğiz. Birbirlerinden silgi istemek, birlikte gülmek, derste fısıldaşmak nasıl güzelmiş, bunu da tadacak çocuklarımız" mesajını paylaştı.

Selçuk, mesajında öğretmenlere de esprili şekilde seslenerek, "Meslektaşlarıma şimdiden söyleyeyim: O gün geldiğinde göz yumun, biraz tadını çıkarsınlar" dedi.