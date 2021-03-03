Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor. İnşallah, o günleri de göreceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından paylaşım yaparak, çocuklara "kuzularım" diye hitap ederek yeni bir mesaj verdi.
Sırada tek başına ödev yapan bir öğrencinin fotoğrafını paylaşan Bakan Selçuk, "Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor. İnşallah, o günleri de göreceğiz. Birbirlerinden silgi istemek, birlikte gülmek, derste fısıldaşmak nasıl güzelmiş, bunu da tadacak çocuklarımız" mesajını paylaştı.
Selçuk, mesajında öğretmenlere de esprili şekilde seslenerek, "Meslektaşlarıma şimdiden söyleyeyim: O gün geldiğinde göz yumun, biraz tadını çıkarsınlar" dedi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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