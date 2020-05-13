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Bakan Selçuk: Okulların açılma tarihini bilimsel veriler söyleyecek
Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "(Okullar)Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:45
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