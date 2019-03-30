Aydın’da Yenipazar ilçesini ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, burada bir pideciye girerek ustalarla hamur açtı. Daha sonra Hamzabali Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Selçuk, AK Parti’nin gönüllerin ve milletine aşkla hizmet etmeyi kendisine görev bilen bir parti olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'mızla da bu süreçte daha da güçlendik. Bu birlikteliğin 31 Mart akşamında zaferle sonuçlanacağına canıgönülden inanıyoruz." diye konuştu.

"Terör destekçileriyle kol kola siyaset yapanların kim olduğunu biliyorsunuz"

Selçuk, CHP’nin vatandaşa traktör dağıtacağı yönünde vaatleri olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu millet hiçbir zaman sizin yalanlarınıza iki yüzlü siyaset anlayışınıza prim vermedi, vermeyecek. Bu ülke bu millet, vatanının hükümetini, beldelerini, ilçelerini, belediyelerini kime emanet edeceğini gerçekten çok iyi biliyor. Şehit cenazelerine katılmak yerine terörist cenazelerinde boy gösteren terör destekçileriyle kol kola siyaset yapanların kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Daha iki gün önce bu partinin belediye başkan adayı, şehit ailemizi yemekli bir toplantıya çağırdı. Şehit ailemiz 'Neden terör örgütü destekçileriyle birlikte olduklarını, eşinin hendek operasyonlarında onlar yüzünden şehit edildiğini' söyleyince de onu yemekten kovdu. Biz şehit ailelerimizin, gazilerimizin her zaman yanında olduk."

Sağlık sisteminin son dönemde büyük bir dönüşüm içinde olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte taşıyacağız. Yerel yönetimlerimizle birlikte toplumumuzun refah seviyesini yükselteceğiz. Yunus’un Mevlana’nın dilinden dökülen sevgi olacağız. İlk günkü aşkla çalışacağız. Gönülleri fethedip yürekler kazanacağız." diye konuştu.

"Gençlerimiz hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkanına kavuşacak"

Selçuk, gençler için bir müjdesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gençlerimiz için mayıs ayından itibaren Bakanlığımız bir sosyal çalışma programı başlatıyor. Gençlerimiz hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkanına kavuşacaklar. Mayıs ayından itibaren İŞKUR'a başvurarak sosyal çalışma programımıza katılmanızı da diliyoruz. Gençlerimiz inşallah ülkemizin daha üst kademelerine yükselecek."

Selçuk'un babası eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ise konuşmasında kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Programa AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve Cumhur İttifakı'nın Yenipazar Belediye Başkanı adayı Suat Menderes de katıldı.

Kaynak: AA