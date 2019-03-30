İstanbul'un, bölücülerin uzantılarının insafına bırakılamayacak kadar önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un sosyal medyadan ayar yiyen, zılgıt yiyen, posta konulan korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yer olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa, Asya ve Afrika'nın da kalbidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti;

"İstanbul, bölücülerin uzantılarının insafına bırakılmayacak kadar önemli bir şehirdir. İstanbul, sosyal medyadan ayar yiyen, zılgıt yiyen, posta konulan korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yerdir. İstanbul, 15 Temmuz gecesi darbeyi kutlayan FETÖ'cü alçakların şerefine kadeh kaldıran çarpık zihniyete teslim edilemeyecek müstesna bir şehirdir.

Çünkü bu şehir bize, size ve milletimizin tüm fertlerine Fatih'in emanetidir. Bu şehir, ezanımız ve bayrağımız için asırlardır bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren kahramanların emanetidir. Bu şehir, 15 Temmuz ihanetine karşı göğüslerini siper eden koç yiğitlerin emanetidir."

Kaynak: TRT Haber