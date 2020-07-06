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Bakan Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı'nı çok önemsiyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı'nı çok önemsiyoruz. Şu anda 100 milyon liranın üzerine çıktı buradaki cirolar." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Dijital Tarım Pazarı'nı çok önemsiyoruz. Şu anda 100 milyon liranın üzerine çıktı buradaki cirolar. Hedefimiz milyarlarca lira ciroya ulaşmak, belli miktarda bir ciroya ulaştığınızda bir gıda enflasyonuna çözüm olacak, üretici daha fazla para kazanacak, tüketici belki biraz daha ucuza yiyecek." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakika Dijital Tarım Pazarı Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 15:24
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