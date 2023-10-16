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Gündem
AA 16.10.2023 11:26

Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümü daha etkin şekilde yürüteceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümü daha etkin şekilde yürüteceğiz
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüme yeni bir soluğun kazandırıldığını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini aktaran Özhaseki, "Bu karara göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşümde yeni adım
Kentsel Dönüşümde yeni adım

Başkanlığın bünyesinde Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğünün de hizmet vereceğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, diğer genel müdürlüğümüz ise Marmara dışında kalan bölgelerdeki çalışmalara yönelecek. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ise taşınmazları tespit, planlama ve değerleme işlemlerini gerçekleştirerek kentsel dönüşüm sürecine kaynak oluşturacak. Geliştirdiğimiz modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlayacağız.

Yeni düzenlemelerle inşallah ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha hızlı bir şekilde dirençli hale getireceğiz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır sağlam, güvenli, sıfır atık uyumlu, iklim dostu ve mahalle kültürünü yansıtan, akıllı şehir teknolojileriyle donatılmış geleceğin şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın lideri, çalışmalarımızın hamisi, şehircilik anlayışımızın mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni düzenlemeler ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

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