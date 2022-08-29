Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Rönesans Eğitim Vakfı üzerinden Türkiye'nin her noktasında önemli eğitim yatırımları yaptıkları için Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak'a teşekkür etti.

Malatya'da da Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin açıldığını hatırlatan Bakan Özer, Ankara'da açılışı yapılan lisenin fiziki imkanlarının Malatya'daki okuldan çok daha donanımlı olduğunu belirtti.

Özer, bu okulların MEB'in yaptığı okullara da örnek teşkil edeceğini söyledi.

"3,1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik"

2022-2023 eğitim öğretim hazırlıklarının başarılı şekilde yürütüldüğünü bildiren Özer, "Hazırlanan 130 milyon yardımcı kaynak, tüm illerimize ve okullarımıza gönderildi. Bugün itibarıyla ders kitabı ve yardımcı kaynak gitmeyen okul Türkiye'de kalmadı. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için 3,1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik" diye konuştu.

"60 bin temizlik çalışanımız göreve başlayacak"

Özer, okullarda işbaşı yapacak temizlik görevlisi sayısını da açıkladı:

"İlk kez 5 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye’de tüm okullarda 60 bin temizlik çalışanımız göreve başlayacak ve tüm okul ihtiyaçları giderilmiş şekilde eğitim öğretime başlamış olacağız"

"Yaklaşık 500 bin çocuk okul öncesi eğitimle tanışacak"

Bakan Özer, yeni eğitim öğretim yılında 1400 yeni anaokulu ve 10 bin 100 yeni ana sınıfıyla önemli hizmetin verileceğini anlatarak, yaklaşık 500 bin çocuğun okul öncesi eğitimle tanışacağını açıkladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak'ın da katıldığı törende, Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri konser verdi.

Konuşmaların ardından Erman Ilıcak'a teşekkür plaketi veren Özer, beraberindeki heyet ve katılımcılarla okulun açılışını yaptı.