Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Bakanlık, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.



Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/mGRuvyUM0W