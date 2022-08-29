Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Bakanlık, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2022
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/mGRuvyUM0W
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