Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Özer: Eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor, uzatma yapmayacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona ereceğini açıkladı.
Bakan Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi.
Etiketler: Eğitim Mahmut Özer Son Dakika
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