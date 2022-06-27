Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Özer: Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.
Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."
Etiketler: Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ataması
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