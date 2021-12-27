Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati: Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "20 Aralık'ta kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi. Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık günü kurda yaşanan tarihi düşüşe ilişkin açıklama yaptı.
"O gece dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi"
Bakan Nebati, "20 Aralık tarihinde kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi. Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı" dedi.
Etiketler: Dolar Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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