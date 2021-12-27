Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık günü kurda yaşanan tarihi düşüşe ilişkin açıklama yaptı.

"O gece dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi"

Bakan Nebati, "20 Aralık tarihinde kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi. Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı" dedi.