Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını duyurdu.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Ambarlı Limanı'nda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.

Ele geçirilen miktarın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en yüksek captagon miktarı olduğunu vurgulayan Bakan Muş, kaçakçılığın organizatörü olduğu düşünülen yabancı uyruklu şüphelinin de havalimanında yakalandığı belirtti.