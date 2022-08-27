Bakan Muş: İstanbul Ambarlı Limanı'nda 12,3 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynerde 12,3 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını duyurdu.
Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Ambarlı Limanı'nda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.
Ele geçirilen miktarın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en yüksek captagon miktarı olduğunu vurgulayan Bakan Muş, kaçakçılığın organizatörü olduğu düşünülen yabancı uyruklu şüphelinin de havalimanında yakalandığı belirtti.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 27, 2022
İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi pic.twitter.com/Ci2o6nc9LD
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