Bakan Kurum: Yılbaşına kadar 11 ilimizde 452 bin bağımsız bölümü teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Malatya İftar Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Malatya'nın sabır, inanç, umut ve vatan sevgisiyle anıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Malatyalıları yalnız bırakmadıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, sizlerle birlikte depremin izlerini hız kesmeden silmeye devam ediyoruz. 'Malatyamız daha güzel bir sabaha uyansın.' diye canla başla çalışıyoruz. Malatyamızla beraber şu anda 11 ilimizde 3 bin 481 şantiyede yüz binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz 7/24 inşa ve ihya nöbeti tutuyor. İnanın emsalsiz gayret gösteriyoruz. Hep birlikte teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine ulaştırdık.

Hamdolsun bugün artık deprem bölgesinde inşasına başlamadığımız tek bir konut, tek bir iş yeri kalmadı. Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. Yılbaşına kadar 11 ilimizde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Her zaman verdiğimiz sözü burada da veriyoruz. 11 ilimizde yuvasına kavuşmayan, iş yerini açmayan tek depremzede kardeşimizi bırakmayacağız."

Kurum, yıl sonuna kadar Malatya'da 55 bin 496'sı konut, 10 bin 714'ü iş yeri ve 13 bin 210'u köy evi olmak üzere 79 bin 420 bağımsız bölümü teslim edeceklerini aktardı.

"Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu bir döneme doğru hızla ilerliyor"

Malatya'yı yeniden canlandırarak üretimin, turizmin ve istihdamın güçlendirileceğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Türkiye, 23 yıl önce hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı uzun bir yola çıktı. Önce kabuğumuzu kırdık, sonra da yıllarca göz ardı edilmiş gönül coğrafyamızla yeniden buluştuk. Bu süreçte terörle mücadelede de yeni adım atarak, terörü kaynağında kurutacak tarihi müdahaleler yaptık. Bunda da başarılı olduk. Terörün tamamen bitmesini istiyoruz, terörsüz bir Türkiye için çok özel döneme giriyoruz. İnşallah bu önemli süreçte de devletimiz muvaffak olacaktır. Devlet Bahçeli'nin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, bu prangadan da kurtulacaktır. Özet olarak Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu, ekonomisinin her açıdan düzeldiği, deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı bir döneme doğru hızla ilerliyor."

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Kurum, yorulmadan mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki ülkemiz, devletiyle, milletiyle böylesi güzel bir döneme yürürken muhalefet ne yapıyor? 'Dünya yansa bir kalbur samanları yanmaz.' derler ya, bunlar da o misal. İnanın dünya değişiyor, dönüşüyor ama bunların koltuk kavgaları bitmiyor. Yüzlerini millete de dönemiyorlar. Şu deprem bölgesinde tek bir eserleri yok ki, depremzedelerin yüzlerine bakabilsinler. Ne demişler, 'Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.' Bakın, ben bu bölgenin evladıyım, beni iyi tanıyorsunuz. Mesaimizi büyük oranda deprem bölgemizde geçiriyoruz. 'Vatandaşlarımız yuvalarına 1 saat daha erken kavuşsun.' diye gece gündüz çalışıyoruz.

Şimdi CHP'nin gölge Genel Başkanı bu bölgede eksik bulamıyor ya, eksik uyduruyor, yalan yanlış hikayeler anlatıyor. Biz cevabını verince, yalan ortaya çıkınca da 'Sana demedim ki.' diyor. Yetmiyor, her gittiği yerde bu bölgede yaptığımız 201 bin konutu diline doluyor. Bunu neden yaptığını çok iyi biliyorum. Buranın gelişmesinden rahatsızlar. Buranın büyümesinden, depremzede kardeşlerimizin evlerine girmesinden rahatsızlar çünkü bunlar deprem bölgesini hep siyaset malzemesi yaptılar, şimdi ellerindeki bu malzeme bitecek."

"Kimseye aldırmadan, kafamızı takmadan yolumuza devam edeceğiz"

Deprem bölgesinde önemli işlere imza attıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Önceden, 'Bu muhalefet 201 bin konutun maketini bile yapamaz.' diyordum. Şimdi sözümü geri alıyorum çünkü maket yapmak bile bir vizyon, bakış açısı, tasarım zekası ister. Sözümden vazgeçiyorum ve diyorum ki, siz bu eserlerin değil maketini yapmak, hayalini bile kuramazsınız. Biz kimseye aldırmadan, kafamızı takmadan yolumuza devam edeceğiz."

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.