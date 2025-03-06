Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.03.2025 19:13

Bakan Fidan: Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenliği Türkiye ile mümkündür

Dışişleri Bakanı Fidan, "Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan: Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenliği Türkiye ile mümkündür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini en başından beri vurguladıklarını anımsatarak, "Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, dile getirmekle kalmadık, pratik adımlar attık." diye konuştu.

Türkiye'nin tutumunu, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu toplantıda Avrupalı müttefikleriyle paylaştığını belirten Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Fidan, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmektedir." dedi.

İsrail hükümetinin, insani yardımların Gazze'ye girişini yasakladığını hatırlatan Fidan, bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Altun: Gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:38
Rusya: Ukrayna'da Avrupa bayrakları altında askeri birliklerin konuşlandırması kabul edilemez
19:34
Bilim insanları bağışıklık sisteminde "antibiyotik krizini çözebilecek" yeni bir bölüm keşfetti
19:02
Türk Eximbank, 2024'te ihracatçılara 49 milyar dolarla en yüksek desteği sağladı
18:29
Mersin'de bir evden 10 ton çöp çıktı
17:32
Ankara'da 9,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Yeşilay Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere ışık olsun
Emine Erdoğan: Yeşilay Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere ışık olsun
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ