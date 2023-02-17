Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Bugün itibarıyla hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi." dedi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Depremden etkilenen 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Bütün ekiplerimiz bu alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyorlar. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.
Ağır hasarlı binalardan eşya taşıyacak vatandaşlarımızın valilikler koordinesinde süreci yürütmesi önemli.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Depremden etkilenen 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Bütün ekiplerimiz bu alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyorlar. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. pic.twitter.com/Moy3szYuhR— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 17, 2023
Enkazlar, belirlediğimiz enkaz döküm alanlarına dökülecek ve ayrıştırılacak.
3 milyon bağımsız bölümün 345 bini yıkık veya ağır hasarlı. 1 hafta içinde 10 ilimizde tüm hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Konutların inşaatına mart ayında başlamayı planlıyoruz.
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