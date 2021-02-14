Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 masum vatandaş için taziye mesajı yayımladı.

Koca, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hain her fırsatta ihanetin şiddetini artırma hevesindedir. Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak. Masum canlara kıyan teröristler inlerine gömülecek" açıklamasında bulundu.