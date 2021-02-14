Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan şehitler için taziye mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da şehit edilen 13 masum vatandaş için başsağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 masum vatandaş için taziye mesajı yayımladı.
Koca, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hain her fırsatta ihanetin şiddetini artırma hevesindedir. Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak. Masum canlara kıyan teröristler inlerine gömülecek" açıklamasında bulundu.
Sehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hain her fırsatta ihanetin şiddetini artırma hevesindedir. Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak. Masum canlara kıyan teröristler inlerine gömülecek. pic.twitter.com/5IyozESZHn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2021
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