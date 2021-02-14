AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir cinayet şebekesi olduğunu, bu şebekeye siyasi mazeret uyduranların ise "cinayet siyaseti" yaptıklarını kaydetti.

Cinayet siyasetinin, canice eylemleri en meşru kavramları istismar ederek örtbas etmeye çalıştığına işaret eden Çelik, güvenlik güçlerine "utanmadan" iftira atıldığını ifade etti.

Bu "cinayet şebekesinin" insanlık dışı eylemlerine mazeret üretmeye çalışanların insanlığa karşı suç işlediğini dile getiren Çelik, "PKK eylemlerini güvenlik güçlerimizin üstüne atmak ise en aşağılık şebekelerin işidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Cinayet şebekesiyle alçaklıkta yarışan tek şey cinayet siyasetidir"

Masum vatandaşları şehit eden bu cinayet şebekesiyle bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Çelik, yalan üretim merkezi cinayet siyasetiyle mücadelenin, terörle mücadele kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Çelik, şöyle devam etti:

"Cinayet siyasetini meşru kavramları istismar ederek dolaşıma sokanların ve PKK cinayetlerini lanetlemek yerine, güvenlik güçlerimizi suçlayanların caniliği tescillidir. Cinayet şebekesiyle alçaklıkta yarışan tek şey varsa o da cinayet siyasetidir."