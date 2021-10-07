Bakan Koca'dan şehit asker için taziye mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için taziye mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin kahraman evlatlarından Samsunlu kardeşimiz Tayfun Özköse, Suriye’nin El Bab bölgesinde, bugün, terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düştü. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Vatan sağ olsun!"
Milletimizin kahraman evlatlarından Samsunlu kardeşimiz Tayfun Özköse, Suriye’nin El Bab bölgesinde, bugün, terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düştü. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Vatan sağ olsun! pic.twitter.com/vGaX4BYwxL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2021
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