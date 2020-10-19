Bakan Koca'dan fotoğraflı uyarı: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin
Sağlık Bakanı Koca, son zamanlarda İstanbul'da dolmuş şoförlerinden bazılarının koronavirüse rağmen kapasitelerinin üzerinden yolcu aldıkları yönünde şikayet aldıklarını ifade ederek, "Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan bir minibüsün fotoğrafını paylaştı.
Bakan Koca, İstanbul'da bazı dolmuşların kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı yönünde şikayetler aldıklarını belirterek vatandaşları uyardı.
DOLUYSA, BİNMEYİN! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun. pic.twitter.com/XiAJvN3z0f— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020
Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"Doluysa, binmeyin! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun"
- 00:12
- 00:03
- 23:57
- 23:52
- 23:47