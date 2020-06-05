Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı yaptığı fotoğraflı paylaşımında şunları kaydetti;

"Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim."

Türkiye'de 24 saatte 988 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 167 bin 410, can kaybı 4 bin 630 oldu. Son 24 saatte 926 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 131 bin 778 oldu.