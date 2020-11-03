Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı saran koronavirüsle ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, koronavirüs testi pozitif çıkanlara çağrı yaptı. Koca açıklamasında, "Koronavirüs testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin" dedi.

COVID-19 TESTİNİZ POZİTİF ÇIKTIYSA, belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız. pic.twitter.com/nhtZPMei33 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"COVID-19 testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız. Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa kendinizi COVID-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın."