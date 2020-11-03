Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Millete Hizmette 18 Yıl" hashtagine yer vererek, "AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
#MilleteHizmette18Yıl...@AkParti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz. pic.twitter.com/mMmhwNUYpw— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 23:05
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