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TRT Haber 27.04.2023 14:46

Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, geçirdiği enfeksiyonun etkisini azaltmış durumda olduğunu açıkladı.

Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Koca, çeşitli programlar için geldiği Konya'da, Karatay 9 No'lu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu herkesin merak ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."

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Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
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