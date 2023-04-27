Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Koca, çeşitli programlar için geldiği Konya'da, Karatay 9 No'lu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını yaptı.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. En yakın zamanda programlarına devam edecekler.https://t.co/9mwQAKDn14 pic.twitter.com/JaeIbMHNLF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu herkesin merak ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."