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Bakan Koca'dan '21 Eylül' çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti.
Bakan Koca, paylaşımında, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesine yer verdi.
Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu ÇOK GÖREN VAR MI? pic.twitter.com/uaJX2Rp9QA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020
Etiketler: yüz yüze eğitim uzaktan eğitim covid-19Son Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 10:54
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