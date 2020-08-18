Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesine yer verdi.