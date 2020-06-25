Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca: Virüsün yayılma hızı azalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, virüsün yayılma hızının azaldığı yönünde kulaktan kulağa yayılan kanının yanlış olduğunu belirtti.
Bilimin, yayılma hızının azalmadığını gösterdiğini ifade eden Koca, "Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı." dedi.
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