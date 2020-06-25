Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, virüsün yayılma hızının azaldığı yönünde kulaktan kulağa yayılan kanının yanlış olduğunu belirtti.

Bilimin, yayılma hızının azalmadığını gösterdiğini ifade eden Koca, "Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı." dedi.