Haber Giriş: Kaynak: AA
KYK yurtlarında kalmayacak öğrenciler için son tarih 6 Temmuz
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalmayacak öğrenciler 6 Temmuz'a kadar kayıtlarını sildirebilecek.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerin 6 Temmuz tarihine kadar kayıtlarını sildirmeleri gerektiği bildirildi.
Açıklamada, yurt malzemelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilerin kayıtlarının silinmesine dair talep dilekçelerini iadeli taahhütlü-APS posta yoluyla yurt müdürlüğüne ulaştırmaları, yurt malzemelerini teslim etmeyen öğrencilerin ise bizzat yurt müdürlüklerine başvurmaları halinde kayıt sildirme işlemlerini yaptırabilecekleri kaydedildi.
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